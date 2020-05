Sigo en la fase 0 y solo pasaré a la 1 si los baños de los bares están abiertos: la próstata y la edad no perdonan

Buenas, soy Emilio Calatayud. En el anterior comentario quizá me puse demasiado trascendental, así que hoy toca un tema que, aunque parezca menor, no lo es. Como soy muy precavido, sigo en la fase 0, aunque ‘Graná’ ya está en la 1. Dicen que los últimos serán los primeros. Total, que llevo casi tres meses sin tomarme una caña al sol de la primavera. Pero es que no pienso pasar a la fase 1 si los baños de los bares no están abiertos: la próstata y la edad no perdonan. ¿Están abiertos o no los baños, porque no lo tengo claro? Jamás pensé que tuviera que hacer esta pregunta, pero es que leerse lo de las fases es como estudiarse el Código Civil.

