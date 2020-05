La luz es un producto de primera necesidad, pero tiene el 21% de IVA, que lo bajen para poder comprar mascarillas

Buenas, soy Emilio Calatayud. Las mascarillas ya son obligatorias. Habrá quien esté de acuerdo y quien no. Lo que está claro es que hay que pagarlas. Yo soy de los afortunados que me lo puedo permitir, pero hay muchas personas que ya lo están pasando mal y no pueden. Mientras tanto, se sigue pagando un 21 por ciento de IVA por la luz, que es un producto de primera necesidad, es decir, que el IVA de la electricidad debería ser del 4%. Que lo bajen y así los ciudadanos podrán comprarse mascarillas con más facilidad, digo yo. A no ser que pensemos que la luz no es de primera necesidad… Entonces, apaga y vámonos.

