Llevo dos meses sin fútbol español y no lo echo de menos, ¡cómo voy a ver el alemán! Que se bajen los sueldos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Tormentas y lluvia en Granada, pero ni por esas me voy a poner a ver o escuchar los partidos de la liga alemana de fútbol . Con la pandemia, llevo dos meses sin ver fútbol español y no lo echo nada de menos (con lo que yo he sido, que no me perdía un partido), así que ni se me pasa por la cabeza ver el alemán. Que se bajen los sueldos porque son insostenibles (me refiero a las estrellas de Primera y la Champions) y que haya más dinero ‘pa’ comprar mascarillas y test.

No estoy en las cosas del fútbol: me preocupan las injusticias que se están cometiendo, la crisis que ya está aquí… Ya sabemos que podemos vivir sin fútbol, lo que no sé es si lo saben las estrellas…