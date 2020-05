‘Graná’ llega el lunes a la fase 1 y hace tres meses que no me tomo una caña, pero vísteme despacio que tengo prisa

Buenas, soy Emilio Calatayud. Después de un primer suspenso, ‘Graná’ llega este lunes a la fase 1. Una buena noticia. Entre lo de la baja médica y el confinamiento, hace casi tres meses que no me tomo una caña ni en casa ni, por supuesto, en un bar, que es la manera correcta de hacerlo en mi modesta opinión. Echo de menos la cerveza, la tapa y la terraza al sol de ‘Graná’ (aunque ahora no hace más que llover en la ciudad y nevar en la Sierra, que tiene malafollá, porque no se puede esquiar). Pero también soy precavido: vísteme despacio que tengo prisa.

