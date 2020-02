Mensaje de don Emilio a sus ‘choricillos’: “No os vengáis arriba, que la operación ha salido muy bien, estoy perfecto”

Hola, soy Carlos Morán. Tal y como anunciamos, me hago cargo del blog mientras el juez permanezca de baja. Estaba calentando en la banda desde hace hace 12 años, que fue cuando abrimos el blog, y me ha llegado el momento de salir al campo. A pesar del tiempo transcurrido, estoy nervioso, ja, ja, ja. Es que es como si tuviera que sustituir a Messi (¡uy, ya verás qué mosqueo se va a agarrar don Emilio por poner un futbolista del Barça y no del Madrí!).

Pero vamos al turrón, que nos perdemos por los cerros de Úbeda, aquí va el primer mensaje postoperatorio de don Emilio para sus ‘choricillos’: “No os vengáis arriba, que la operación ha salido muy bien, estoy perfecto. El médico ha tenido suerte y yo también. Doy gracias a Dios y a la ciencia.”

Y ahora otro mensaje para las cientos de personas que se han interesado por su estado de salud: “Muchas gracias a todos. Estoy asombrado: me habéis dejado más de cinco mil mensajes en el ‘feisbú’. Es muy bonito, gracias de verdad”.