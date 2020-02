Don Emilio sobre la prohibición de que famosos anuncien casas de apuestas: “Se enriquecen con la ruina de los menores””

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio progresa adecuadamente. De hecho, ya está en forma, si es que alguna vez la perdió. En este sentido, esta es su opinión sobre el proyecto que prepara el Gobierno para limitar la publicidad del juego y las casas de apuestas. Como siempre, una de cal y otra de arena. “Me parece bien que se impida a los famosos anunciar casas de apuestas porque se enriquecen con la ruina de los menores y no vale todo. Tendrán que acostumbrarse a chalés con tres baños en lugar de seis. Lo superarán. Lo que no entiendo es que sí pueda haber publicidad para incitar al juego a partir de las ocho de la tarde. ¿Hacemos lo mismo con el botellón? Se puede hacer botellón a partir de las ocho de la tarde… Yo no lo veo”

