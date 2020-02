Deseo suerte al médico que va a operarme

Buenas, soy Emilio Calatayud. Esta tarde van a operarme y, como es natural, deseo suerte al médico que va a hacerlo. La intervención forma parte del tratamiento del cáncer de próstata que padezco desde hace cinco años. Todo va bien, gracias a Dios y a la ciencia, pero tienen que hacerme una limpieza de bajos, que suena un poco bruto, pero técnicamente es eso lo que me van hacer. Yo es que soy rural y me gusta que me entiendan.

La otra noticia es que voy a estar de baja unas semanas, pero, tranquilos, no os vais a librar de este blog ni del ‘feisbú’. El negro, o sea, Carlos Morán, va a pasar a ser el blanco durante estos días. No lo dejéis solo, que lleva desde 2008, que fue cuando inauguramos el blog, esperando esta oportunidad y está hecho un flan ja. ja. ja. Seguiremos comunicándonos a través de él. Ya os contará. Quedo en buenas manos y os dejo en buenas manos.