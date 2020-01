Buenas, soy Emilio Calatayud. En el mundo adulto tenemos la pésima costumbre de ascender a quien lo hace mal y echar a quien lo hace bien. ¿Qué mensaje damos a los niños? Pues un mensaje también pésimo: no hace falta que te esfuerces, puedes llegar a lo más alto aunque seas un desastre. Pongo ejemplos para que se me entienda lo que quiero decir: un entrenador que logra que su equipo vaya el primero es destituido y un asesor presidencial que no ha acertado ni una es ascendido. Así nos va.

