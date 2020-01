Sobreprotección sin fronteras: papás de ‘erasmus’ que piden tutorías con los profes de sus hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Sobreproteger a los hijos es contraproducente. Crecen físicamente, pero no mentalmente. Resultado: no saben hacer nada ni afrontar nada. Necesitan a papá y mamá para todo. Son perfectos inútiles. Y no es un insulto, es una descripción. Os voy a poner un ejemplo muy ilustrativo de sobreprotección… en este caso, sin fronteras. Me cuenta una profesora universitaria que hay papás de ‘erasmus’, es decir, de estudiantes que están en el extranjero, que piden tutorías con los profes de los hijos. Flipante.

