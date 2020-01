Buenas, soy Emilio Calatayud. He aquí una de esas reflexiones que suenan a libro de autoayuda o a ‘coach’, pero que se basan en la observación de la realidad, en la que experiencia que da pasarte unas cuantas horas y años en un juzgado de Menores, que no deja de ser un juzgado Penal, no lo olvidemos. Aquí va la reflexión: Si siempre dices que “sí” a tu hijo te arriesgas a que cuando crezca él siempre te diga que “no”. Quien se acostumbra a tenerlo todo, luego no suele querer dar nada. Y eso vale para el amor o el respeto.

