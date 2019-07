“Juega 16 horas diarias en el ordenador, su cuarto está tan sucio que estamos infestados de piojos”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Si todavía hay alguien que cree que los juegos de Internet, y el propio Internet, no pueden generar una adicción como la que crean las drogas clásicas, aquí os dejó el testimonio de una familia que está sufriendo esa pesadilla: “Juega una media 16 horas diarias, no come en condiciones, duerme apenas cuatro horas y, con tal de no parar la partida, puede llegar a tirarse sin ducharse semanas enteras. Es imposible sacarlo del cuarto, generando con ello tal cantidad de basura y suciedad que hemos llegado a estar infestados de piojos”.

¿Qué puedo añadir? Que ojalá está persona encuentre la ayuda profesional que evidentemente necesita, la acepte, reconozca que tiene un problema grave y salga adelante.