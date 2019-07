Buenas, soy Emilio Calatayud. Escucho que se ha producido otro presunto caso de una manada, es decir, de una pandilla de jóvenes que están siendo investigados por haber agredido sexualmente a una menor de 17 años. No soy optimista. Creo que habrá manadas mientras siga habiendo padres que no pongan límites a los hijos ni ejerzan su autoridad, todo eso, claro está, aderezado con cariño y respeto, porque no solo de autoridad vive el hombre. Pero los límites y la autoridad son imprescindibles. Sin alguien crece, lo repito siempre, sin que nadie le diga que sus derechos acaban donde empiezan los de los demás, es probable que acabe teniendo problemas con la ley.

La autoridad es imprescindible para que una sociedad funcione. La mayoría no nos saltamos los semáforos en rojo porque existe la autoridad. Pues en la familia debe pasar lo mismo.