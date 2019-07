Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo digo con absoluta sinceridad: a lo largo de mi vida me han dado muchos premios y medallas, que agradezco, por supuesto, pero los galardones que más me emocionan son estos: “Sólo quería decirle que usted me juzgó y condenó cuando yo tenía 17 años por un robo con violencia. Ahora tengo 27 años y trabajo como eventual en una biblioteca con la honradez por bandera. Así que le agradezco su labor”.

No sé quién es, pero me ha alegrado el día.