Niña, si tus padres controlan tu móvil es porque te quieren (y lo pagan); si es tu novio, es que no te quiere

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dicen, y es cierto, que hay chavales que cada vez son más controladores con las chicas con las que tienen una relación, que espían sus teléfonos y les piden la clave para saber qué hacen, dónde están… Y hay niñas que creen que esa conducta es una prueba de amor. Pues no. Vamos a ver, niña, si tus padres controlan tu móvil sí es porque te quieren. Tienen la obligación y la responsabilidad de protegerte y, además, son los que lo pagan, que tampoco es un detalle menor. Pero si el que controla tu móvil es tu novio es que no te quiere. Eso es seguro, así que no te engañes y no pierdas el tiempo con ese tipo de persona. La vida es demasiado bonita para desperdiciarla con gente que no merece la pena.

Relacionado