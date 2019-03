Todos tenemos un pasado, pero por suerte nadie nos grababa, ¿por qué no enseñamos a nuestros hijos a no hacerlo?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Todos tenemos un pasado. Si cuando yo era niño -¡hace ya tanto tiempo de eso!- hubiese habido teléfonos con vídeo y, lo que es aún más peliagudo, con conexión a Internet, circularían por el mundo virtual películas mías de las que seguro que no estaría ahora muy orgulloso. Supongo que a muchos de vosotros os pasaría lo mismo (por no decir a todos). Pero por suerte para nosotros no existían esos cacharros.

La pregunta es: ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos, que sí tienen la tecnología, a no hacerlo? ¿Para qué nos sirve nuestra experiencia? Estamos fracasando estrepitosamente.