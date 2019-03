Hay hijos que cierran sus habitaciones a los padres para proteger su intimidad, pero luego lo comparten todo en Internet

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy en día no es que los conceptos de privacidad e intimidad hayan desaparecido, que también. Lo peor es la confusión que rodea a los conceptos de privacidad e intimidad. Los niños, que son niños pero no son tontos, los utilizan según les convenga. Preciso que no estoy hablando de todos los niños. Ni siquiera de la mayoría de los niños, pero sí de muchos niños. Es que últimamente me acusan de generalizar.

A lo que vamos, hay chavales que cierran sus habitaciones a los padres alegando que es para proteger su privacidad y su intimidad. Vale. Lo llamativo es que luego no tienen ningún problema en compartir vídeos de sus amiguillas con los colegas, lo comparten todo en Internet: lo suyo y lo de los demás. Y esto también lo hacen las niñas, lo digo para no tener que estar usando el masculino y el femenino todo el rato, porque este comentario se iba alargar demasiado.

En resumen: Yo tengo derecho a la privacidad pero los otros no. Una interesante e interesada confusión.