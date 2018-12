Una bonita idea: niños que van al quirófano en un cochecito para quitarse el susto; igual la copiamos en los juzgados de Menores

Buenas, soy Emilio Calatayud. Todo el mundo que ha pasado por un quirófano (que es prácticamente todo el mundo) sabe la incertidumbre que sufren los que se quedan fuera y el susto que, por lo general, acompaña al paciente hasta que te sedan. Y si el enfermo es un niño, pues todo se acentúa: el susto y la incertidumbre. Pues bien, algunos centros hospitalarios privados y públicos de España han puesto en marcha un sistema para que los chiquillos (y sus padres) no se lleven tan mal rato: ir hasta el quirófano en un cochecito. Sencillo y bonito. He visto los vídeos y las fotos y me he puesto de buen humor. Igual copiamos el sistema para que los niños que vamos a juzgar entren más tranquilos en la sala de vistas, ja, ja, ja.

