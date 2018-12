Cómo subir la natalidad (II): Ayudas a las familias, mejores sueldos, inmigración y menos consumismo (menos iphones y más hijos)

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos con nuestra segunda tanda de ideas para fomentar la natalidad en España: Ayudas a las familias, mejores sueldos, más inmigración (regulada: tenemos que ayudar a formarles aquí o allí para que cuando vengan no se frustren y encuentren su sitio) y un poco menos de consumismo. No pasa ‘ná’ por no tener el mejor iphone o el mejor audi. Nos conformamos con menos y tenemos más hijos.

Y los niños que vendrán tampoco tienen que tener el mejor iphone ni lo mejor en todo, si nos lo creemos los padres y lo aplicamos, nos agobiará menos la paternidad.