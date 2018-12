Felicidades a la ONCE en su 80 cumpleaños por su gran labor social: no me gusta el juego, pero su lucha por la integración es ejemplar

Buenas, soy Emilio Calatayud. Que nadie se empeñe en ver una contradicción en este comentario… O sí, qué más da. Ser contradictorio sólo indica que somos humanos. Bueno, a lo que voy, que la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, celebra su 80 cumpleaños y desde aquí queremos felicitarles por su gran labor social. A mí no me gusta el juego (por eso hablaba de la contradicción), pero la lucha de la ONCE por la integración de personas ciegas o con otras discapacidades es ejemplar y maravillosa.

Así que pasen otros 80 años.