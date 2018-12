Cómo subir la natalidad en España: A las 9 de la noche, se cierran las teles, el wifi y los bares, y fuera calefacción (de paso, luchamos contra el cambio climático)

Buenas, soy Emilio Calatayud. En España no estamos quedando sin niños. Y no lo digo solo por mi condición de juez de Menores, que también. La tasa de natalidad está cayendo en picado. Los españoles estamos en peligro de convertirnos en una especie en extinción. He aquí un problema verdaderamente grave y no las ‘chominás’ que suscitan tantos debates cansinos. Es obligación de todos aportar soluciones. Aquí va nuestro primer método para aumentar la natalidad en España. Si se quiere, es un poco drástico, pero aquí lo dejamos para su debate: A las nueve de la noche, se cierran la teles, el wifi-la fibra óptica, y los bares, y se apaga la calefacción, con lo que, además, contribuimos a ahorrar energía y a luchar contra el cambio climático. Y dentro de diez meses ya me contaréis…

Es solo una propuesta, haremos más (y menos drásticas), pero también esperamos las vuestras.