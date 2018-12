Buenas, soy Emilio Calatayud. Todos, o muchos de nosotros, hemos comentado alguna vez “a mí qué importa lo que pase si yo para entonces ya estaré criando malvas”. A mí me ha pasado. Incluso he recurrido alguna vez a ese dicho que afirma que “para lo que me queda en el convento, me ca… etc'”. Estas cosas te suelen salir cuando estás cabreado. El otro día, el hijo de Carlos, me dijo una frase que puede servir de antídoto: “Una buena persona es la que lucha por un futuro mejor en el que sabe que no estará”. Y es verdad. Un buen comienzo para el lunes que ya está aquí.

