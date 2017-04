Lo más fácil, siempre, es concluir que todo es una mierda. A partir de ahí, ponemos de vuelta y media e insultamos a todo quisque y nos ciscamos en todo lo que se menea. De esa forma, además de quedarnos tremendamente a gusto y relajados, espoleamos los más bajos instintos de nuestros lectores, algo que siempre es muy bien recibido. Así empieza mi artículo de hoy, en IDEAL.

Motivos hay, y de sobra, para llegar a ese punto. Por ejemplo, una mañana te desayunas con la noticia de que resulta imprescindible una subida del IBI de un 40% para que el Ayuntamiento consiga sobrevivir y, un par de días después, parece que no es para tanto, que el consistorio tiene recursos para salir adelante sin ayuda de nadie y sin sablear a los vecinos.

¿En qué quedamos? No sé ustedes, pero a mí, este juego del poli bueno/poli malo me tiene mosca. Un día sale el concejal de asuntos económicos diciendo que al Ayuntamiento solo le falta el tiro de gracia, en forma de intervención del Estado, al estar pocho de deudas. Y que, o se incrementan los ingresos de forma notable, o no hay nada que hacer.

Entonces sale la pseudo-oposición echándose las manos a la cabeza, proclamando que no. Que eso de subir el IBI no puede ser. Que los vecinos no tienen la culpa de los desmanes de aquellos brillantes gestores de antaño. Que hay otras fórmulas para evitar el desastre. Tema del que ya he escrito en IDEAL este año. Por ejemplo, AQUÍ. Y más aún, tras el sainete del Pleno Extraordinario sobre las Ordenanzas Fiscales, en este otro artículo.

Y en esas estamos. A punto de cumplirse un año de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento y rezongando de la herencia recibida, pero sin una sola iniciativa de calado económico que nos desvíe de este camino a la perdición en que estamos embarcados. Que sí. Que cosas, se han hecho. Dicen. Como reducir horas extra en la policía local y en los bomberos. Que sería necesario, pero claramente insuficiente. Tema del que ya escribí en enero, por ejemplo. ¿Alguna novedad desde entonces a ahora?

A mí, que me perdonen. Soy torpe y, ahora mismo, no sé si estamos al borde del precipicio o si, como en los dibujos animados, ya hemos saltado, pero hacemos como que corremos en el aire a toda velocidad, sin mirar abajo para evitar caernos.

Así las cosas, empiezan a darme ganas de comprimir todas estas disquisiciones y reducirlas a una sola conclusión: nos engañan, nos torean, esto no hay quien lo arregle y, en resumen, todo es una p… mierda. Sin acritud. Y con perdón.

Jesús Lens