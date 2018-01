Los políticos empiezan a asistir a juicios de don Emilio para constatar que hay adolescentes que no saben leer ni escribir

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Alarmado por la persistencia del analfabetismo entre los menores, don Emilio dirigió, el pasado mes de septiembre, una carta abierta a los representantes políticos para que se pasaran por su juzgado para ver juicios y comprobar de primera mano que no exageraba. Pues bien, en la entrevista que acaban de hacerle en la COPE, ha desvelado que cuatro políticos con escaños en Madrid o Sevilla ya se han sentado en la sala de vistas. “La sentencia para que los chicos aprendan a leer y escribir es la que más me duele dictar y por desgracia, se dictan muchas. Han llegado a tercero o cuarto de la ESO y no saben juntar las letras. Por eso pedí a los políticos que vinieran a ver la cantidad de analfabetos que hay, y ya han venido cuatro”, ha explicado don Emilio al periodista Ángel Expósito.

Como no quiere que nadie se cuelgue medallas ni que la experiencia se convierta en una lucha partidista, don Emilio prefiere no hacer pública la identidad de los representantes públicos que ya han respondido a su solicitud. “Eso sí, se quedaron impresionados”, recuerda el juez. Y la invitación sigue abierta.

Aquí os dejamos el enlace para ir a la carta abierta de don Emilio

http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/2017/09/carta-abierta-a-los-parlamentarios-diputados-y-senadores-soy-juez-de-menores-desde-hace-29-anos-y-sigo-viendo-ninos-analfabetos/