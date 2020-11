La noria y el antisistema solar

Me aprestaba a escribir sobre la vuelta de la noria a nuestras calles cuando una tendencia de twitter hizo cambiar la dirección de esta columna. Porque, ya lo saben ustedes, se está volviendo a instalar la noria en el Paseo del Salón. Y yo he empezado a sentirme como un ratón que corre sin ir a ningún sitio, volviendo a comenzar el ciclo del día de la marmota.

No me cuadra mucho, con la que tenemos encima, lo de la noria y sus cabinas cerradas, la verdad sea dicha. Imagino que con protocolos anticovid, solo entrarán grupos pequeños y de convivientes. Que Granada debiera estar en confinamiento domiciliario y que su alcalde pida la declaración de zona catastrófica mientras se monta la noria es una de esas paradojas tan propias de este 2020 que no deja de darnos sorpresas.

Entiendo todas las razones de plazos y de rentabilidad aducidas por el consistorio y la empresa encargada de gestionar el negocio, pero también me acuerdo del siguiente titular de IDEAL del pasado jueves 27 de febrero: “Desalojan a tres trabajadores de la noria después de llevar desde diciembre viviendo en una caseta”. (Leer AQUÍ) Unos días después, esos trabajadores eran desalojados de La Zubia. AQUÍ toda la información)

¿Habrá tenido el Ayuntamiento en cuenta las condiciones de vida de los trabajadores de la noria a la hora de la renovación de los permisos para su instalación? Sería interesante saberlo, no sea que vuelvan a alojarse en condiciones tercermundistas.

En esas estaba cuando una perturbación en la fuerza tuitera me condujo a YouTube para disfrutar del estreno del nuevo videoclip de la banda Love of Lesbian. La canción se titula ‘Antisistema solar’ y conecta directamente con el universo de Gravite, nuestro festival multidisciplinar de artes y ciencias con el viaje en el tiempo como eje central.

Veía el vídeo dirigido por Kike Maíllo, escuchaba la letra y la música y me transportaba a alguno de estos festivales de música como En Órbita, que hoy parecen ciencia ficción. Como si fuera un dron, me veía a mí mismo en el recinto de la Feria de Muestras, bebiendo cerveza en una cálida noche de primavera, mecido por la música.

Lo curioso es que ‘Antisistema solar’ no me hacía viajar al pasado, tirando de recuerdos de festivales anteriores. Por alguna extraña razón, hace que me vea en próximos festivales, rodeado de gente y sin mascarilla, cuando esta pesadilla haya terminado. De repente, una canción me espabila para hacerme ver luz al final del túnel.

Jesús Lens