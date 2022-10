Mamás que perdieron a sus pequeños por el cáncer hacen el Camino de Santiago, desde la distancia, voy con ellas

Buenas, soy Emilio Calatayud. Son un grupo de madres que han pasado por lo que no debería pasar ninguna madre: ver morir a sus pequeños por el cáncer. Mañana, 3 de octubre, parten de Sarria para hacer el Camino de Santiago. Desde la distancia, pero con todo mi corazón y toda mi alma, me sumo a ellas. Podéis seguirlas en Instagram: @diariodeuncamino2. A continuación, ellas mismas narran las razones de su conmovedora aventura.

«Somos un grupo de madres de toda España que nos conocimos en principio por redes sociales y más tarde se hizo un grupo de whatsap. Actualmente somos un grupo de 26 mamás que compartimos nuestro dolor por la pérdida de nuestros hijos en edad pediátrica por cáncer infantil. Después de un año compartiendo emociones, vivencias y experiencias de nuestro trayecto con el cáncer infantil, nos apoyamos, nos entendemos y compartimos lo que a veces nos es imposible trasmitir a otra persona que no haya pasado por esto.

La idea de @diariodeuncamino2 en Instagram surgió a nivel personal una mami del grupo comentó que quería hacer el camino De Santiago a lo que nos unimos todas las mamis que pudimos, siendo en total 17 las que hacernos el camino. el resto de mamis nos acompañarán con el corazón pues no pueden venir por distintos motivos.

El camino tiene varias razones. La primera, poder vernos en persona y abrazarnos, recargarnos de energía. Otro de los motivos y, no menos importante, es dar visibilidad al cáncer infantil, ya que los presupuestos del estado destinados a esta enfermedad son casi nulos, por lo que nuestros hijos se quedan sin opciones de vivir si la primera línea de tratamiento no funciona.

A raíz de crear este grupo, se han querido unir a nosotras más madres y tenemos otro grupo de apoyo en la que ya hay 16 mamás más. Salimos el día 3 de octubre desde Sarria, haremos cinco etapas hasta llegar a Santiago. Llevamos camisetas con las fotos de todas nuestras estrellitas e iremos dando toda la información de nuestro camino a través de @diariodeuncamino2, en Instagram».