El cirujano de ojos no opera el corazón, pero el maestro de música sí imparte otras materias, pues muy mal

Buenas, soy Emilio Calatayud. Si yo tuviera que operarme de un ojo, lo lógico es que me operase un cirujano de ojos y no uno del corazón. Y viceversa. Pues eso a que todo el mundo le parece lo normal resulta que no ocurre en la enseñanza. Nos cuentan maestros de diversas comunidades de España que los maestros especialistas, es decir, los de música, educación física e inglés, están impartiendo otras asignaturas diferentes. Parece ser que a eso le llaman 2X1. Pues muy mal. Estamos convirtiendo la educación en un berenjenal.

