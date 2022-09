Buenas, soy Emilio Calatayud. Una madre me dice, y no es la primera vez que me pasa, que quiere irse de casa porque no aguanta a sus hijos. Son mayores de edad y tienen trabajo, pero no hacen ni el huevo. Y tampoco aportan dinero para el sostenimiento del hogar. Su madre es su esclava. No, mujer, los que se tienen que ir de casa son ellos. Cambia la cerradura cuando estén fuera y que te demanden si quieren.

