Buenas, soy Emilio Calatayud. A ver, chavales, las chicas no son vuestras. No os pertenecen. Una relación no es una celda para que las metáis dentro. Lo digo porque hay chicos tan controladores que ponen notas a sus parejillas. Por ejemplo: notable en belleza y sexo, insuficiente en inteligencia y un cero por hablar con otros chicos.

Antes, mucho antes de llegar a eso, niñas, mandarlos a tomar vientos… O directamente a la mierda (con perdón).