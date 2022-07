Buenas, soy Emilio Calatayud. Ser padre no es fácil, pero ser hijo no siempre es sencillo. Hay niños que no aguantan a sus padres… y, a veces, no te queda más remedio que darles la razón. Es complicado conservar la calma cuando tienes un hijo inquieto y gritón. Pues también hay padres inquietos y gritones que se pasan el día discutiendo. Así que luego hay niños que te dicen: «Lléveme a un reformatorio, que no no soporto a mis padres».

