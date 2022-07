Buenas, soy Emilio Calatayud. Los niños ya no tienen cole, pero muchos papas todavía no tienen vacaciones. Así que recurren a las colonias, campamentos, academias… o a los abuelos. Los abuelos siempre estamos dispuestos a echar una mano. Pero los abuelos no somos los canguros de los nietos. Los abuelos somos unas personas con una edad, unas vivencias y una experiencia que pueden resultar valiosas. O sea, que los abuelos tampoco somos tontos. Somos abuelos, ni más ni menos.

