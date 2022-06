Un error frecuente: «A ver si mi hijo ordena su habitación, estoy esperando a que salga de él»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Muchos padres, con buena intención, quieren que sus hijos maduren y asuman sus responsabilidades sin tener que estar demasiado encima de ellos. Me parece bien, pero, como todo, tiene su medida. Está bien darles oportunidades (eso es lo que hace la justicia de Menores en el ámbito penal) para que aprendan a ser adultos. Pero sin pasarse. Un error frecuente en este sentido: «A ver si mi hijo ordena su habitación, estoy esperando a que salga de él». Si pasan un par de días es que no va a salir de él, así que no pasa nada por estimularle y que mueva el culo.

