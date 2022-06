Buenas, soy Emilio Calatayud. Seguimos batallando contra el coronavirus. Y lo que voy a decir no es fruto de la fiebre. Me acuerdo de que en 2018 hubo un gran recibimiento en España a los inmigrantes que iban en el buque Aquarius. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, abanderó esa acogida. Y ahora veo las imágenes de la matanza en la valla con Marruecos y no entiendo nada. ¡Cómo cambian las personas! Y no es la fiebre, ya digo.

