Buenas, soy Emilio Calatayud. Los niños son niños, pero no son tontos. Enseguida se ponen al día de sus derechos. Y más en estos tiempos en los que lo de enseñar los deberes no se lleva. Pues cuando un niño solo conoce sus derechos y no sus deberes pasa esto: «Mala madre, pégame para que te denuncie». La frase no me la he inventado yo. La he escuchado en mi juzgado. Y más de una vez: puede que cambie alguna palabra, pero el sentido es el mismo.

Derechos y deberes, no solo derechos.