Buenas, soy Emilio Calatayud. Me he puesto todas las vacunas que me correspondían como enfermo crónico y seguía con la mascarilla, pero me he cogido el ‘bicho’. Estoy bien, pero muy cansado y con un poquillo de fiebre.

El coronavirus sigue ahí. Aunque a mí no se me había olvidado, ha querido recordármelo en persona.