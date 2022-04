Buenas, soy Emilio Calatayud. Niños, forrarse de millones con la desgracia y la muerte, con una guerra o una pandemia, no es riqueza, es pobreza moral. El dinero es necesario, claro que sí. Pero no todo vale para conseguirlo. Lo verdaderamente importante es ser buena persona. Y las buenas personas no hacen negocio con la desdicha de los demás.

