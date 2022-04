Buenas, soy Emilio Calatayud. Parece que últimamente están proliferando en las redes sociales canales de abogados que se dirigen a los menores para enseñarles sus derechos, por ejemplo, lo que pueden o no pueden hacer los agentes de las fuerzas de seguridad con ellos, etc. Me parece bien, pero que también les enseñen los deberes. Porque los niños tienden a quedarse solo con la parte que les beneficia. Son niños, pero no son tontos.

