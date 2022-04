Buenas, soy Emilio Calatayud. Me acabo de enterar de que hoy es el Día Mundial de la Marihuana. Hay días ‘pa to’. Bromas aparte, y como juez de Menores, no tengo nada que celebrar. Ya he visto a demasiados adolescentes con problemas mentales muy graves por el consumo de ‘maría’.

No tengo nada en contra del uso terapéutico del cannabis, pero entre los chavales está causando estragos. Y ese es un precio que no podemos pagar. Nos jugamos el futuro.