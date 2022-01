Buenas, soy Emilio Calatayud. El decálogo para criar a un delincuente no es mío (no tengo claro quién lo inventó), pero sí es cierto que he contribuido bastante a difundirlo. Uno de los consejos dice así: «Póngase de parte de su hijo en cualquier conflicto que tenga el chaval con sus profesores y con sus vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que quieren fastidiarle». Esto es lo que están haciendo los papás de Djokovic. Ya sabéis, si apoyáis a vuestro hijo cuando mete la pata tendréis un Djokovic, una persona que se cree que está por encima del bien y del mal.

