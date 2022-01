Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay padres y madres que me piden hacerse un selfi conmigo después de juzgar y condenar a sus hijos. Es en serio. Y yo me presto a esas fotos sin problemas. De bien nacidos es ser agradecidos. A los que no les hace gracia es a los niños. Ellos no quieren salir en los selfis. ¡Qué raro, ja, ja, ja!

