Las niñas y las mujeres de Afganistán vuelven a la ‘vida-burka’, que no es vida: les ha fallado todo el mundo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se acabó la escuela o la universidad para las niñas y las mujeres de Afganistán. Y lo de salir a la calle sin un hombre al lado, etc…. Vuelven a la ‘vida-burka’, que no es vida. A las niñas y las mujeres de Afganistán les ha fallado todo el mundo, sí, el mundo entero: la ONU, la OTAN… y todas esas organizaciones que se supone que existen para que no pasen estas cosas. Miles de vidas perdidas para que las mujeres y las niñas de Afganistán vuelvan a no poder coger un libro o enseñar su cara.

¡Qué fracaso y qué pena!