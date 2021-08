Buenas, soy Emilio Calatayud. Si yo fuese periodista no iría a una comparecencia de un político en la que no se admitieran preguntas. Me mandas un correo con lo que vas a decir y a correr. Cada vez es más normal no dar la cara. Y un servidor público tiene que dar la cara. Y eso significa admitir preguntas y no refugiarse en la redes sociales, que ahora la política se hace a través de tuits, una frasecita y ya has cumplido. La cosa es no dar la cara. ¿Es esta la transparencia de la política?

