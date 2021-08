Buenas, soy Emilio Calatayud. La mayoría de los machistas son hombres, pero también hay algunas chicas machistas que la toman con sus madres y las denigran a conciencia. He aquí un ejemplo: “Para mi hija adolescente soy boba, no me entero de nada, soy ridícula, no puedo opinar, no puedo hablar porque dice que le doy vergüenza”.

Lo que es una vergüenza es maltratar así a una madre.