Buenas, soy Emilio Calatayud. En verano (este no porque estoy de baja) era normal que me hiciese cargo del juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que el compañero que lo lleva se cogiera las vacaciones. No se me escapó ningún recluso. Es más, en una ocasión di un permiso a un preso para que actuase en un concurso de cante jondo y lo ganó. Y volvió a la cárcel. En general, no te suelen fallar.

