Buenas, soy Emilio Calatayud. El suceso se presta a comentarios políticamente incorrectos, pero no iré por ahí. Ni tampoco haré chistes: se los dejo a las carnavaleros de Cádiz, que tienen muchísima más gracia que yo, pero es verdad que me ha sorprendido, y mucho, que haya aparecido una rata en el Parlamento de Andalucía en plena sesión. No sé, con todo lo que ha pasado, parecía que estaba todo desinfectado… menos el Parlamento de Andalucía. ¡Qué cosas pasan!

