Todo nuestro amor para Laura, amiga de 33 años con cáncer que ha fallecido y me hizo la entrevista más bonita de mi vida

Buenas, soy Emilio Calatayud. Queremos enviar desde aquí todo nuestro amor a Laura, una amiga de 33 años que tenía cáncer y ha fallecido. No era periodista, pero me hizo la entrevista más bonita que me han hecho en mi vida. Fue hace cinco meses y me hizo preguntas que nadie me había hecho, siempre entre risas, siempre contenta. Solía decir: “A las penas, puñalás”.

Laura era una activa colaboradora de la Asociación Relevos por la Vida contra el Cáncer Juvenil aquí en Granada, que son una auténtica maravilla y hacen un trabajo impagable.

Laura, fue un honor que me entrevistases y un privilegio conocerte. Estoy seguro de que estás en el cielo y ahora eres tú la que cuidarás de nosotros.

Un abrazo y todo nuestro cariño para tu familia y tus amigos. Descansa en paz.