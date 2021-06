Una madre: “¿Qué puedo hacer para que mis hijos no me maltraten y vuelvan a quererme?”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una madre nos cuenta que está asustada y deprimida. Tiene dos hijos menores de edad que en los últimos tiempos han cambiado a peor. Ya no son cariñosos con ella, más bien, todo lo contrario. Ella no entiende qué está pasando y pregunta: “¿Qué puedo hacer para que mis hijos no me maltraten y vuelvan a quererme?” Una auténtica pena. Pero pasa más de lo que pensamos. La respuesta es: si los chavales tienen 14 años o más, tiene que denunciarlos para que podamos ayudarla a ella y a los niños. Si tienen menos de catorce son inimputables, pero puede ir a la Fiscalía de Menores a pedir consejo.

Es conmovedor que haya personas que luchan para que las vuelvan a querer…