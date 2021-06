Contra los teléfonos de ‘desatención’ al cliente: “En breve le atenderemos-musiquita-en breve le atenderemos”, etc

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Nos salimos de la temática habitual del blog para abordar un asunto que no es menor, que afecta a todas las edades. El juez y un servidor somos coleccionistas de esperas eternas en los mal llamados teléfonos de atención al cliente o al ciudadano, porque en realidad son teléfonos de ‘desatención’ al cliente o al ciudadano. No hay un invento más inútil que ese. Hay quien asegura que hubo personas que no se enteraron de la cuarentena porque la pasaron esperando a que les contestasen desde uno de estos teléfonos.

Cuando dicen “en breve le atenderemos” están hablando de algo indeterminado, del infinito. Dicen los muy pacientes que hay veces que descuelgan, pero ni don Emilio ni yo lo hemos logrado nunca. “Musiquita-en breve le atenderemos-musiquita-en breve le atenderemos-musiquita”, etc, y nos ha sido imposible pasar de esa pantalla.

Pero es que quien lo ha conseguido se ha encontrado con una sorpresa: “Tiene que rellenar un formulario para poder hacer consultas por teléfono. Le paso con mis compañeros de formularios”.