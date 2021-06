Buenas, soy Emilio Calatayud. Un saludo para los desenmascarados y también para los que, como yo, hemos decidido seguir enmascarados en la calle. Mis razones: la prudencia, porque no me fío del ‘bicho’ (es que uno se acostumbra a ‘to’ y luego cuesta… y mira que hace ‘caló’… ) ; un poco por llevar la contraria y otro poco porque me da la gana.

Resumiendo, que vísteme despacio que tengo prisa.