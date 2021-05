Seré retro, pero a mí me gusta el Libro de Familia de papel, una pena que desaparezca

Buenas, soy Emilio Calatayud. No es la noticia del siglo (en realidad, ya no hay noticias del siglo: nos pasan cosas gordas a diario), pero me da pena que dentro de unos meses desaparezca el entrañable Libro de Familia de papel. Seré retro, pero hay cosas que no se deberían perder. Los tebeos han sobrevivido, pero el Libro de Familia pronto será historia. Lo digital se impone por todas partes. Pero no es lo mismo. Además, hay muchas personas mayores que tienen problemas para manejarse con las nuevas tecnologías. Lo llaman progreso….

