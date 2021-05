Hay quien me dice que sería un buen político, va a ser que no, pero lo que me interesa es si he sido un buen padre

Buenas, soy Emilio Calatayud. Como es un día muy político, voy a hablar de política en el buen sentido de la palabra, que lo tiene. Hay personas que me dicen que sería un buen político, que va a ser que no porque no valgo ni quiero, pero siempre pienso que lo que me interesa es saber si he sido un buen padre. Todavía no lo sé. Soy joven para eso: la certeza de haber sido un buen padre se tiene, si es que se tiene, más tarde, a los 90 o por ahí. Lo que sí está claro es que eres padre hasta el mismo día que te mueres.

Relacionado